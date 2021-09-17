Уфа, , 15:13 — REGNUM Более 393 тысяч избирателей проголосовали в Башкирии. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба центральной избирательной комиссии региона.

Голосование Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«По данным территориальных комиссий по состоянию на 15 часов 17 сентября дня проголосовало 393 тысяч 523 избирателя, что составляет 13.29% от числа включенных в списки избирателей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в списки избирателей по Башкирии включены 2 млн 960 тысяч 265 избирателей.

Сотрудники центральной избирательной комиссии напоминают, что голосование проходит в течение трех дней подряд с 8:00 до 20:00 часов по местному времени.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии работают 3403 избирательных участка.