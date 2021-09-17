Москва, 17 сентября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Белоруссия в лице своих лоббистов уже пыталась заполучить порт в Калининградской области. Об этом 17 сентября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, кандидат исторических наук Андрей Суздальцев.

Elevator-port.ru Калининградский порт

«В 2005 году случился приступ любви к Калининграду, губернатора вызвали в Минск, с ним встречался Лукашенко. В результате один из членов правительства Калининградской области объявил, видимо, находясь в состоянии эйфории, что один небольшой военный порт недалеко от Балтийска станет белорусским. Его мигом сняли с должности», — рассказал эксперт.

Белоруссия «постоянно стремилась получить в России порт, но это ей не удавалось и не удастся», отметил Суздальцев.

«Порт можно арендовать, но порты развитые государства другим, даже союзным, не передают», — заключил политолог.

Напомним, что ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявлял о предметном рассмотрении строительства белорусских терминалов в российских портах.