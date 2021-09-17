Тюмень, 17 сентября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Косплеер из поселка Московский (Тюменская область) Екатерина Махотина пришла на избирательный участок проголосовать на выборах в Госдуму РФ в костюме персонажа Цици из игры Genshin Impact. Об этом 17 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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По словам 26-летней девушки, она таким своим костюмом хотела порадовать людей в дождливый день, а также напомнить о киберфестивале Tyumen Cyber Fest 2021, который пройдет в Тюмени в выходные.

«На улице дождик. Хочется подарить людям настроение», — сказала она.

Также Махотина рассказала, что она подготовила к названному фестивалю три наряда, и добавила, что у нее готово еще шесть.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замсекретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов заявил, что сообщения о нарушениях на выборах в Госдуму РФ, которые поступили в ситуационный центр «Единой России» 17 сентября, оказались фейками.