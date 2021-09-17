Москва, 17 сентября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. На Павелецкой площади Москвы открылась центральная часть нового парка, сообщает 17 сентября официальный сайт мэра и правительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Новую зону отдыха осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Полное открытие парка должно состояться до конца 2021 года.

Мэр рассказал, что проект реконструкции площади был одним из наиболее проблемных долгостроев. Решение о строительстве в этом месте ТРЦ и парковки было принято ещё в конце 90-х годов. К работам приступили в 2002—2003 годах, однако из-за сложностей у инвесторов реализацию проекта приостановили. В результате землю у прежних владельцев изъяли, была разработана архитектурная концепции реконструкции и благоустройства Павелецкой площади.

«Создали новый концепт этой площади, торгово-развлекательного центра, который вписывается теперь в транспортно-пересадочный узел, — приводятся в сообщении слова Собянина. — За эти годы сделали реконструкцию трамвайных путей, изменили схему движения на площади, ну и самое главное — здесь создается первоклассное общественное пространство, которое будет работать на все микрорайоны и станет гордостью нашего города».