Москва, , 14:59 — REGNUM На сегодняшний день ситуация в Афганистане, который граничит с пространством Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), требует прояснения и понимания происходящего. Именно на это направлена инициатива президента РФ Владимира Путина о возобновлении работы контактной группы ШОС — Афганистан. Об этом 17 сентября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

«Очевидно, что граничащий с пространством ШОС Афганистан — это центральная тема повестки дня нынешних саммитов, и очевидно, конечно, что ШОС нуждается в получении информации, что там происходит на земле в Афганистане и какие именно шаги принимает новое руководство», — пояснил официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября на саммите глав стран-участниц ШОС президент России Владимир Путин выступил с предложением о возобновлении деятельности контактной группы Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — Афганистан, которая была приостановлена в 2009 году.

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Глава государства подчеркнул, что Россия, как и все партнеры по ШОС, последовательно выступает за политическое урегулирование конфликта в Афганистане и Шанхайская организация сотрудничества могла бы активнее поработать и на этом направлении.

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