Москва, 17 сентября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. В структуре мировых международных резервов усиливаются позиции национальных валют развивающихся государств и таких государств, как Канада и Австралия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала высказывание главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что в мире будет снижаться интерес к доллару.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

«В последние годы наблюдается падение доли доллара в мировых валютных резервах — примерно на 2 процентных пункта только за последние три года. При этом в структуре мировых международных резервов усиливаются позиции национальных валют развивающихся государств и таких стран, как Канада, Австралия, экономики которых оказались наиболее устойчивыми к кризисным явлениям, что позволило обеспечить их курсовую устойчивость. В совокупности доля китайского юаня, австралийского доллара и канадского доллара достигла к концу 2020 года почти 10% в резервах центральных банков мира», — сказала Воронкова.

По ее словам, всё это подтверждает тренд на полицентричность мировой валютной системы, деглобализацию и регионализацию мировой экономики.

«Основные причины подобных трансформаций — ужесточение геополитической позиции США и проблемы развитых экономик, повышающие волатильность их национальных денежных единиц», — сказала Воронкова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, многие жители РФ, которые раньше вкладывали деньги в иностранную валюту, перешли на рынок банковских вкладов.