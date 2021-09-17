Тбилиси, 17 сентября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Вести тайное наблюдение за дипломатическими сотрудниками других стран недопустимо. Об этом заявил посол Германии в Тбилиси Хуберт Книрш в беседе с агентством Netgazeti.

Rusdeutsch.ru Хуберт Книрш

Он прокомментировал сообщения о том, что среди обнародованных аудиозаписей, сделанных якобы в результате тайной слежки за священнослужителями Грузинской православной церкви (ГПЦ). Там есть также беседы с сотрудниками посольств США, Израиля и Германии.

«Тайное прослушивание дипломатических представительств, даже в тех случаях, когда прослушивание направлено не на них, является нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях», — сказал Книрш.

Напомним, ранее в интернете были обнародованы сотни досье скрытой слежки за высокопоставленными священнослужителями ГПЦ, а также за политиками и журналистами, с которыми те встречались. К материалам приложено сообщение, в котором говорится, что наблюдения якобы осуществляли сотрудники Службы государственной безопасности Грузии.