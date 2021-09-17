Душанбе, , 14:54 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил принять комплексную программу по реализации Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов организации на 2023−2027 годы. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба Мирзиёева со ссылкой на выступление президента Узбекистана на саммите глав-государств членов ШОС, который проходит в Душанбе.

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

Президент Узбекистана также выступил с инициативой о разработке Плана совместных действий по развитию внутрирегиональной торговли, предусматривающего меры по устранению торговых барьеров, сближению технических регламентов, цифровизации таможенных процедур, а также реализации других мероприятий по облегчению взаимного доступа на рынки.

Для всестороннего рассмотрения вопросов стимулирования деловых контактов между представителями бизнес-сообщества стран организации, Мирзиёев предложил запланировать проведение Экономического форума и Недели промышленных новаций ШОС в следующем году в Узбекистане.

«Отмечена важность скорейшего принятия Программы промышленной кооперации ШОС и создания на территории государств-членов центров индустриальной кооперации», — сообщает пресс-служба.