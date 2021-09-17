Москва, 17 сентября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Запись МИД России в Twitter об освободительном походе Красной армии на Польшу в 1939 году я не видел, поэтому не могу прокомментировать. Об этом 17 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Дмитрий Песков

«Не смогу ответить да данный вопрос, потому что прост не знаю, о чем вы говорите. Не видел твит МИДа», — пояснил Песков журналистам, отвечая на вопрос, совпадает ли такая трактовка событий 1939 года с позицией президента России.

Как сообщало ИА REGNUM, объявление Александром Лукашенко даты 17 сентября Днём народного единства вызвало бурное негодование Польши, США и их клиентов в Белоруссии.

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