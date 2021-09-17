Индианаполис, США, 17 сентября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. На стоянке для автомобилей с пробегом, расположенной в американском городе Индианаполис, произошел крупный пожар, в результате которого сгорели 40 машин. Видео с происшествием размещено на странице местного пожарного ведомства в соцсети Facebook.

Indianapolis Fire Department Пожар на стоянке автомобилей в Индианаполисе

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По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за удара молнии. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Десять сотрудников экстренных служб были привлечены к ликвидации пожара. Возгорание удалось потушить только два часа спустя. Причем для спасения некоторых автомобилей из огня был привлечен специальный тягач.

Автомобили принадлежали страховой компании. Они должны были быть проданы на аукционе. Среди них были такие модели, как Chrysler 200, минивэн Chrysler четвертого поколения, новый Kia Soul, Jeep Renegade и Mercedes-Benz E-Class.

Напомним, в США на аукционе продадут кемпер Ford C750 Camelot Cruiser 1974 года выпуска.

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