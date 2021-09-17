Горно-Алтайск, 17 сентября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Лидером по приросту стал Горно-Алтайск, где зарегистрировано 10 новых случаев. Также диагноз подтвердился у жителей Чемальского, Майминского, Кош-Агачского и других районов. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии, таким образом, достигло 21 199.

«За сутки выздоровели 67 пациентов. По данным на 17 сентября, за весь период в регионе выздоровели 20 145 человек», — отметили в оперштабе.