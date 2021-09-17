Белгород, 17 сентября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Новые автобусы закупят для Белгорода и его пригородных маршрутов. Транспорт будет с кондиционерами, сообщил 17 сентября на своей странице в социальной сети глава депстроя Владимир Базаров.

Belgorodstroy.ru Транспортное движение в Белгороде

В департаменте строительства и транспорта региона закупят 100 новых автобусов для Белгородской агломерации. Специалисты выбрали низкопольные ЛиАЗы, работающие на природном газе, с системами информирования пассажиров и видеонаблюдением внутри салона.

«Подвижной состав будет приобретён по поручению главы региона Вячеслава Гладкова. По многочисленным просьбам белгородцев, новые автобусы будут оборудованы кондиционерами», — написалВладимир Базаров.

Власти планируют получить транспорт до конца 2021 года.