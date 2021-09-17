Сочи, Краснодарский край, 17 сентября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено следственными органами СКР по Краснодарскому краю из-за сожжения траурного венка на Вечном огне Завокзального мемориального комплекса в Сочи. Дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ — «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений», по поручению председателя СКР, сообщили 17 сентября в пресс-службе ведомства.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Ранее в СМИ появились сообщения о сожжении траурного венка на Вечном огне Завокзального мемориального комплекса бойцам-сочинцам, погибшим в боях в годы Великой Отечественной войны.

Следователи осмотрели место происшествия, устанавливаются очевидцы и подозреваемые в совершении преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе трое подростков прикурили от Вечного огня у мемориала жертвами Гражданской войны, СК возбудил уголовное дело.