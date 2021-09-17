Москва, 17 сентября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. В России три дня будет наблюдаться бурная деятельность по дискредитации избирательного процесса, прогнозирует вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

ИА REGNUM Госдума

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«В ближайшие три дня мы будем наблюдать бурную деятельность, направленную на дискредитацию выборного процесса. Наша же задача — максимально оперативно реагировать на подобного рода фейки и развенчивать их», — отметил Толстой в телеграм-канале.

Он напомнил, что резолюция о возможности непризнания выборов уже есть, осталось создать для нее обоснование.

«Пока всё идёт по этому плану: уже появляются вбросы про якобы нарушения и про голосование «мертвых душ», которые правда оказываются вполне себе живыми и здоровыми. Но это уже мало кого волнует», — отметил Толстой.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Европарламент принял доклад, который содержит положение о необходимости стран ЕС «быть готовыми» не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму.