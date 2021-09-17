Москва, 17 сентября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Бывший баскетболист московского ЦСКА Майк Джеймс подписал контракт с клубом «Монако». Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба «Монако».

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Срок соглашения клуба с 31-летним американским разыгрывающим не уточняется.

Джеймс выступал за ЦСКА с 2019 по 2021 год. В прошлом сезоне тренерский штаб «армейцев» неоднократно отстранял Джеймса от матчей.

13 мая по соглашению с ЦСКА Джеймс подписал контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», в котором провёл оставшуюся часть сезона.

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