Варшава, , 14:46 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда 21 сентября отправится с официальным визитом в США. Политик выступит на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также проведет встречу с представителями польской диаспоры. Об этом передает пресс-служба польского лидера.

Анджей Дуда Юлия Гринь

Главными темами выступления Анджея Дуды на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке станут международная безопасность, борьба с пандемией коронавируса и ее последствиями, а также изменение климата.

Кроме того, польский лидер «обратит внимание мировой общественности на напряженную обстановку на границе Евросоюза и Белоруссии, а также на миграционный кризис на польско-белорусской границе».

Общеполитическая дискуссия с участием глав государств и правительств в рамках сессии Генассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке с 21 по 27 сентября.