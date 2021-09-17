Джакарта, 17 сентября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что государство готово сотрудничать с любой страной для обеспечения поставок вакцин, сообщает CNN Indonesia.

Victor pogadaev Ретно Марсуди

Во время своего рабочего визита в Лос-Анджелес Ретно Марсуди встретилась с представителями ряда компаний, занимающихся разработкой вакцин.

«Соединенные Штаты и Индонезия готовы сотрудничать для повышения устойчивости национального здравоохранения», — заявила глава МИД Индонезии.

По словам министра, равное распределение вакцины очень важно для преодоления нынешней чрезвычайной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии поощряет сокращение бедности в качестве одного из приоритетных направлений саммита G20.