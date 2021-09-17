Ульяновск, 17 сентября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Житель Мелекесского района Ульяновской области получил десять лет за расправу со знакомым. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Перед судом предстал 36-летний мужчина, которого обвинили в совершении преступления в ночь с 29 на 30 марта 2021 года в одной из квартир в Димитровграде.

Правоохранители установили, что фигурант уголовного дела нанёс своему знакомому более 30 ударов руками и ногами по различным частям тела. Полученные ранения оказались смертельными.

«Нападавший вытащил тело в подъезд, после чего скрылся с места преступления», — говорится в сообщении.

Коллегия присяжных заседателей признала мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть»). Приговором суда ему назначено десять лет колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года завершено расследование уголовного дело в отношении жителя Ульяновской области, которого подозревают в покушении на убийство двух мужчин.

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