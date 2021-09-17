Москва, 17 сентября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. В Кремле согласны со словами канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе является ничтожным. Об этом 17 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Абсолютно», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом он утончил в ответ на вопрос о том, каким образом можно изменить сложившуюся в данном вопросе ситуацию, что для этого надо оказать влияние на украинские власти.

«Для этого можно оказать влияние на Киев, с тем чтобы побудить Киев выполнять минский комплекс мер», — отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что в течение следующей недели президент России Владимир Путин собирается провести совещание по экономическим вопросам, а также совещание с Советом безопасности РФ.