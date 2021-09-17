Душанбе, 17 сентября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая 17 сентября на саммите ШОС в Душанбе, подчеркнул растущую роль Шанхайской организации сотрудничества в современных международных отношениях.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

«За прошедший период ШОС стала важным субъектом мировой политики, заняла достойное место в ряду влиятельных международных структур. Укрепляется региональное партнёрство на основе принципов «шанхайского духа». Растёт совместный потенциал в противостоянии новым вызовам и угрозам, расширяется экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество», — цитирует Мирзиёев его пресс-служба.

Глава Узбекистана также обратил внимание на актуальные задачи, стоящие на повестке дня ШОС, и высказал конкретные предложения по их решению.

«Сегодня все мы являемся свидетелями растущей напряжённости в мире и регионе. Сохраняются негативные последствия пандемии. Всё это требует от нас ещё большей сплочённости и взаимной поддержки в рамках нашей организации», — сказал Мирзиёев.

Он указал на необходимость своевременного и совместного реагирования на общие вызовы и угрозы, наращивания регионального экономического сотрудничества, укрепления дружбы и углубления культурно-гуманитарного взаимодействия на пространстве ШОС.

«Для консолидации усилий и широкого обсуждения вопросов политического урегулирования ситуации в Афганистане президент Узбекистана предложил регулярно проводить встречи высокого уровня в формате «ШОС — Афганистан», с привлечением государств-наблюдателей и партнёров по диалогу. Выражена готовность организовать первую такую встречу в Ташкенте», — сообщает пресс-служба.