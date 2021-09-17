Москва, , 14:42 — REGNUM Арктика особенно уязвима перед угрозой глобального изменения климата. Об этом 17 сентября заявил чрезвычайный и полномочный посол США в РФ Джон Салливан на круглом столе, приуроченном к 25-летию Арктического совета.

Флаги государств-участников Арктического совета arctic_council

«США продолжат неизменное участие в Арктическом совете. Но следующие 25 лет Арктического совета начинаются, и мы сталкиваемся с непростой ситуацией: в частности, с таянием льдов, таянием вечной мерзлоты, лесными пожарами, выбросами углекислого газа, потеплением в Арктическом регионе», — заявил Салливан.

По его словам, в рамках совета необходимо работать со всеми государствами для того, чтобы «способствовать быстрому переходу к нулевым выбросам парниковых газов, учитывать влияние климатического кризиса на этот хрупкий регион».

«Государства Арктики, постоянные участники (совета) имеют все возможности, чтобы решить эти вопросы сообща, сформировать более безопасное будущее», — подчеркнул он.