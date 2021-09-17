Мытищи, Московская область, 17 сентября, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Мытищах. Об этом 17 сентября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого муниципального образования увеличилось за сутки на 101. Следом за Мытищами идет Одинцово, где за этот же период официально подтверждено заражение 97 человек новой инфекцией. На третьем месте расположилась Балашиха, где COVID-19 диагностировали у 78 человека.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 837 новых случаев COVID-19. Отметим, что по состоянию на 17 сентября в 15 городских округах региона не было обнаружено ни одного нового случая коронавирусной инфекции.