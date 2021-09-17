Самара, 17 сентября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Источник Серафима Саровского испортили в Самарской области. Об этом 17 сентября сообщают очевидцы в группе «ЧС Самара» в социальной сети.

Владимир Станулевич Крест в часовне у святого источника Антония Сийского

По информации жителей, в селе Бодановка Кинельского района в колодец и купель неизвестные вылили салярку.

«Теперь там не набрать воды и не искупаться», — написал местный житель.

На фото видно, что территорию огородили, выставили сигнальные ленты и установили надпись о том, что вода испорчена и набирать ее запрещено.

«Они не источнику навредили, а себе жизнь испортили!!!» «Очень подлый поступок», — возмущаются местные жители.