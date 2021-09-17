Кострома, 17 сентября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. В Костромской области мужчина выпрыгнул из окна 3 этажа здания районного отдела полиции. Об этом со ссылкой на материалы Костромского районного суда сообщает ИА REGNUM.

Управление МВД по Костромской области

Инцидент произошёл в 2020 году. Костромич проходил свидетелем по уголовному делу и участвовал в следственных действиях, проходивших в одном из административных зданий отдела МВД по Костромскому району. После процедуры опроса мужчина выпрыгнул с 3 этажа и приземлился на припаркованный на улице полицейский автомобиль, находящийся в ведении ФКУ «Центр хозяйственного обеспечения УМВД по Костромской области».

Федеральное казенное учреждение подало гражданский иск, требуя денежного возмещения за поврежденную спецмашину. На заседании суда ответчик пояснил, что пошел на данный шаг по личным мотивам. Как отметили в суде, после происшествия в отделе прошла проверка. Она подтвердила, что на свидетеля не оказывали давления. Не шло речи и о смене его статуса свидетеля по уголовному делу.

Суд удовлетворил исковые требования «Центра хозяйственного обеспечения УМВД по Костромской области» и обязал ответчика выплатить 60 тысяч рублей в качестве компенсации затрат на экспертизу и восстановление автомобиля. Решение было вынесено 15 сентября 2021 года и не вступило в законную силу.