Ханты-Мансийск, 17 сентября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 147 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске (23 случая), сообщает 17 сентября региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 145 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 17 сентября в Югре зарегистрирован 73 021 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 69 439 человек, 1087 пациентов с COVID-19 скончались.