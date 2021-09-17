Москва, 17 сентября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. С момента начала работы сервисов дистанционного электронного голосования с утра 17 сентября на инфраструктуре электронного правительства были зафиксированы две DDoS-атаки. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

Andersson18824 Хакер

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

«Первая атака в 40 гигабит была зафиксирована в 10:36 мск и была нацелена на сервисы обеспечения дистанционного электронного голосования», — заявили в ведомстве.

В министерство добавили, что более 50% массовых запросов к сервисам были сгенерированы с IP-адресов, зарегистрированных в США, более 25% — с IP-адресов из Германии.

Вторая DDoS-атака была начата в 10:45 мск и была направлена на блокирование доступа к сервисам системы идентификации и аутентификации, используемой для авторизации на портале «Госуслуги», в том числе для доступа к сервисам дистанционного электронного голосования.

«Мощность атаки превысила 73 гигабита, при этом также более 50% запросов осуществлялись с IP-адресов из США, 25% — с IP-адресов из Германии и около 5% — с Украины», — отметили в Минцифры.

Отмечается, что атаки были спланированными и направлены на воспрепятствование нормальной работе сервисов, однако средства обеспечения информационной безопасности успешно справились с ними.

«Деградации и перерывов в обеспечении функционировании сервисов не было, данные пользователей портала защищены», — подчеркнули в Минцифры.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Госдуму в России пройдут с 17 по 19 сентября. Проголосовать можно на избирательном участке или дистанционно. Одновременно с выборами в нижнюю палату в Единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.