Тбилиси, 17 сентября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Комитет парламента Грузии по процедурным вопросам поддержал прекращение депутатских полномочий лидера самой крупной в стране оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ники Мелии. Об этом 17 сентября сообщат пресс-служба законодательного органа.

European People's Party Ника Мелия

Вопрос был рассмотрен в связи с тем, что Мелия подал соответствующее заявление. Он заявил, что отказывается от мандата 29 июля. Для того, чтобы лишить лидера ЕНД места в парламенте, нужно, чтобы за это проголосовали большинство депутатов.

Напомним, Мелия заявил, что сдаёт мандат в связи выходом правящей партии «Грузинская мечта» из соглашения с оппозицией. В «Мечте» сообщили, что отказываются от принятого ранее условия провести досрочные выборы, если партия 2 октября наберёт не местных выборах менее 43%.

После этого лидер ЕНД заявил, что уходит из парламента в знак протеста, но остальные члены партии по его просьбе сохранили депутатские полномочия.