Красногорск, 17 сентября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 12 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 17 сентября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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При этом за последние 24 часа COVID-19 смогли полностью победить 708 жителей региона.

С начала пандемии на территории Подмосковья выявлено в общей сложности 434 569 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 8 016 человек. Выздоровели и выписались 380 422 человека.