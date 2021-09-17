Киев, 17 сентября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Основная стратегия Украины относительно Донбасса заключается в политико-дипломатическом пути урегулирования, но возможен и силовой вариант.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Об этом в эфире украинского телевидения заявил 17 сентября советник главы офиса президента, спикер украинской делегации в контактной группе Алексей Арестович.

Он отметил, что военный путь возможен при некоторых обстоятельствах, в частности, болезни российского президента Владимира Путина.

«Например, Путин почему-то заболел тяжело и у нас есть три или пять суток, чтобы решить вопрос. Возможно и такой вариант будет когда-то», — сказал Арестович.

Официальные представители украинской власти это заявление пока не комментировали.

ИА REGNUM напоминает, что ранее вице-премьер, министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников заявил, что минские переговоры по Донбассу — это «мертвая история». При этом он отверг возможность силового решения вопроса, поскольку «современная стратегия — политико-дипломатический путь, к ней относится и мощный юридический фронт всего цивилизованного мира против РФ».