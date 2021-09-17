Кишинёв, 17 сентября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Компания Молдовагаз» в скором времени направит запрос в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) запрос на увеличение стоимости природного газа для населения на 35%. Об этом 17 сентября заявил журналистам глава компании Вадим Чебан.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Если тариф к осени вырастет на 35%, то конечная цена на газ для потребителя может достигнуть шести леев (около 25 руб., — прим. РЕ) за кубометр», — сказал Чебан.

Он отметил, что переговоры о продлении контракта на поставку газа из России в Молдавию завершены. Решается только, на какой срок будут продлены новые условия. Чебан добавил, что цена, которую предложили молдавской стороне является «выгодной».

Напомним, договор о поставках газа из России в Молдавию действует до конца текущего года. В этот раз переговоры с «Газпромом» проходили без участия молдавских властей.