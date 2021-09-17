Сеул, 17 сентября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Высший суд Сеула приговорил к тюремному заключению бывшего директора Национальной разведывательной службы Южной Кореи Вон Сэ Хуна. Об этом сообщает Yonhap News по ссылкой на представителей суда.

George Hodan Суд

По их словам, в ходе повторного судебного разбирательства по делу о вмешательстве в политический процесс суд приговорил 70-летнего мужчину к девяти годам тюремного заключения.

Ранее апелляционный суд в Сеуле приговорил бывшего главу разведывательной службы к девяти годам лишения свободы за причинение убытков бюджету страны в размере 11 млрд вон (~$9,3 млн), нарушение закона о статусе разведслужбы, дачу взятки и 13 случаев злоупотребления властью.

Суд также ограничил бывшего главу разведки в гражданских и политических правах на семь лет.

Напомним, что Вон Сэ Хун занимал пост директора Национальной разведывательной службы с 2009 по 2013 год.