Воронеж, 17 сентября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. При задержании подозреваемого в тройном убийстве и нападении на отдел полиции в Воронежской области пострадавших среди правоохранителей и гражданских лиц нет, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области 17 сентября.

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Как уточнили в ведомстве, автомобиль подозреваемого был замечен оперативником уголовного розыска и сотрудником ДПС около села Студенок Подгоренского района. Подозреваемый оказал полицейским вооруженное сопротивление, правоохранители применили огнестрельное оружие и ранили его.

«Пострадавших среди полицейских и гражданских лиц нет. Задержанному оказана первая медицинская помощь на месте», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, мужчина подозревается в том, что на почве бытового конфликта убил знакомую семью, а затем при помощи взрывного устройства совершил подрыв входной двери здания отдела полиции в Лисках. В результате взрыва осколочное ранение голени правой ноги получил сотрудник полиции. Подозреваемого искали более суток.