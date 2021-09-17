Чебоксары, 17 сентября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. На парламентских выборах в Чувашии «шероховатости есть». Также утром зарегистрирован «наплыв избирателей». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 17 сентября, заявил глава ЦИК Чувашии Александр Цветков.

Cap.ru Голосование на избирательном участке в Чебоксарах

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В республике открыты все 1108 избирательных участков.

«Выборы начались, люди голосуют. Активность на некоторых избирательных участках, на мой взгляд, даже и зашкаливает — действительно массовое голосование избирателей, скопление избирателей на некоторых участках, особенно рано утром с восьми до девяти. К данному моменту обстановка более-менее нормализовалась. Такого явного наплыва избирателей нет», — сообщил Александр Цветков.

Утреннюю активность избирателей глава ЦИК Чувашии объяснил «комплексом фактором». По его мнению, на явку влияет, в первую очередь, федеральный уровень выборов, на которых активность выше, чем на местных. В числе других причин — информирование избирателей и гражданская позиция жителей.

По словам Александра Цветкова, участковые комиссии «справляются с потоком избирателей»:

Ntrk21.ru Глава ЦИК Чувашии Александр Цветков. Скриншот с прямой линии

«Шероховатости, безусловно, есть. 1108 участков. Конечно, все мы понимаем, что без каких-либо нарушений выборы не бывают в принципе. Не все члены избирательных комиссий одинаково обучены, есть те, которые либо по невнимательности, либо по незнанию допускают ошибки. Самое главное — вовремя эти ошибки заметить и исправить».

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии, помимо депутатов Госдумы, выбирают депутатов Госсовета республики и парламентариев двух вновь сформированных Красноармейского и Шумерлинского муниципального округа. Также проходят довыборы.