Красногорск, 17 сентября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Коллеги из окружения президента России не ревакцинировались вовремя. Об этом 17 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

ИА REGNUM Путин

«Нужно не забывать вовремя ревакцинироваться. Вот у меня коллеги из протокола, из службы безопасности, из пресс-службы некоторые вовремя не сделали, не следили за этими титрами, которые должны защищать — и вот результат», — заявил Путин.