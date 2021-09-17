Стокгольм, 17 сентября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Когда репортеры телеканал SVT спросили 100 старшеклассников в лене Сконе (юг Швеции), намерены ли они голосовать на церковных выборах, 30 из них ответили утвердительно. На первый взгляд может показаться, что это немного, но интерес среди молодежи к церковным выборам все же выше, чем среди населения в целом. В последних церковных выборах приняли участие только 19% имеющих право голоса. Об этом 17 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Стокгольм. Швеция

С 2001 года всем прихожанам Церкви Швеции, достигшим 16-летнего возраста, разрешено голосовать на церковных выборах. В ходе выборов верующие определяют состав трех важнейших органов: Церковного совета, Епархиального совета и Церковного собрания.

Отмечается, что многие из молодых людей, с которыми беседовали журналисты SVT, чувствовали себя неуверенно при ответе на вопросы: мало кто из них знал вообще о проведении церковных выборов, и еще меньшему числу подростков было известно, что они имеют право голосовать в возрасте 16 лет.

Церковные выборы в Швеции состоятся 19 сентября.