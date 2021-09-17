Воронеж, 17 сентября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Полицейские задержали подозреваемого в нападении на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области и убийстве трех человек. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Publicdomainpictures.net Задержание

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 54-летний житель Каменского района Воронежской области, подозреваемый в нападении на отдел полиции в городе Лиски и убийстве трех жителей Каменского района», — говорится в сообщении.

Помимо этого, уточняется, что автомобиль подозреваемого был замечен сотрудником ДПС и оперативником уголовного розыска, при этом мужчина оказал вооруженное сопротивление.

«Для его задержания полицейские применили огнестрельное оружие, в результате чего подозреваемый получил ранение. Пострадавших среди полицейских и гражданских лиц нет», — также отмечается в сообщении.

По предварительным данным следствия, мужчина на почве бытового конфликта убил знакомую семью, а затем при помощи взрывного устройства совершил подрыв входной двери здания отдела полиции в Лисках, после чего скрылся. В результате взрыва осколочное ранение голени правой ноги получил сотрудник полиции, угрозы его жизни нет. Уголовное дело, ранее возбужденное воронежскими следователями, передано в центральный аппарат СКР.