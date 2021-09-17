Москва, , 14:26 — REGNUM Посол Индонезии в Российской Федерации Жозе Тавареш заявил, что Россия является нетрадиционным рынком для первоклассной продукции из Индонезии, сообщает Tribunnews.

Делегация из Индонезии ИА REGNUM

Однако, по словам посла, индонезийские товары на российском рынке встречаются редко.

«Поэтому важно знать какие индонезийские продукты интересуют россиян, как эти товары могут попасть в Россию. Важно знать потенциальных российских коллег, с которыми они могут работать вместе», — заявил посол Индонезии на семинаре, посвященном презентации книги «Как выйти на российский рынок. Путеводитель для индонезийского бизнеса».

«Мы надеемся, что эта книга будет полезна деловым людям, которые собираются расширить свой бизнес в России и внести позитивный вклад в развитие экономических отношений между странами», — добавил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, представители Индонезии и России обсудили темы, представляющие взаимный интерес перед форумом G20.

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