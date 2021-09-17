Оренбург, , 14:29 — REGNUM В аэропорту Оренбурга проведен таможенный контроль в отношении 12 воздушных судов военно-транспортной авиации, а также перемещаемого на воздушных судах личного состава и грузов. Об этом сообщает 17 сентября пресс-служба Самарской таможни.

Иностранный военный самолёт проходит таможенный контроль Пресс-служба Самарской таможни

Все самолёты, прошедшие проверку, прибыли в Оренбуржье для участия в международных военных антитеррористических командно-штабных учениях «Мирная миссия — 2021». Масштабное мероприятии проходит с 11 по 25 сентября на Донгузском полигоне.

В учении принимают участие представители вооруженных сил России, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.