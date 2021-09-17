Москва, 17 сентября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Сейфы для хранения уже использованных бюллетеней с голосами за того или кандидата удалили из избирательных участков на северо-западе Москвы в силу их ненадобности. Об этом 17 сентября сообщили в Московской городской избирательной комиссии (МГИК).

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Ранее в сети интернет появилось сообщение о том, что из участков, расположенных в Северо-Западном административном округе столицы по распоряжению территориальной избирательной комиссии, были удалены ранее установленные сейфы для хранения бюллетеней. В ответ Мосгоризбирком сообщил, что необходимости в сейфах попросту нет — все избирательные участки, расположенные на территории СЗАО города Москвы, оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).