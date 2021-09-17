Красногорск, 17 сентября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Перерегистрация Газпрома в Санкт-Петербурге принесёт городу дополнительно 17 млрд рублей в 2021 году. Об этом 17 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Иван Шилов ИА REGNUM Газпром

«ПАО «Газпром» в Петербурге перерегистрируется как налогоплательщик. Это даст городскому бюджету уже в текущем году дополнительно 17 млрд рублей. А в следующем году — порядка 40 млрд рублей», — заявил Путин.

«Хочу подчеркнуть — дополнительно. Это те средства, которых раньше у города не было. Безусловно, важно использовать эти средства на приоритетных направления развития города в целом», — указал он.

Президент, в частности, предложил сделать эти средства «зримыми», чтобы жители Санкт-Петербурга увидели, что эти дополнительные деньги появились и приносят зримый результат.