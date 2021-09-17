Вена, 17 сентября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Австрия и Сербия заключили соглашение о военном партнерстве, который должен способствовать расширению военного сотрудничества двух стран. Об этом говорится в сообщении министра обороны Австрии Клаудии Танер, опубликованном 17 сентября.

Mil.ru Армия

В сообщении подчеркивается, что документ был подписан во время недавнего визита министра обороны Сербии Небойши Стефановича в Австрию и касается вопросов углубления сотрудничества в сфере политики безопасности, обучения кадров, обмена опытом, военной медицины.

«С учетом вызовов XXI века очень важно, чтобы страны региона начали сотрудничать. Это способствует стабилизации Западных Балкан, увеличивает успех миротворческих операций и помогает в преодолении таких вызовов, как природные катастрофы, миграция и пандемия», — процитировал телеканал РТС слова Танер.

Напомним, что со вступлением в силу нового документа прекращается действие предыдущего соглашения о военном сотрудничестве, которое Австрия подписала с Сербией и Черногорией в 2006 году.