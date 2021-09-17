Санкт-Петербург, , 14:30 — REGNUM Повышенный интерес петербуржцев к надомному голосованию в дни выборов депутатов Государственной думы РФ и Законодательного собрания Санкт-Петербурга в избирательной комиссии Северной столицы объяснили пандемией, передает 17 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Переносные ящики для бюллетеней Марина Каширская © ИА REGNUM

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По словам члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрия Кузьмина, право надомного голосования закреплено в законодательстве. Подать заявление можно было через «Госуслуги» с 8 по 14 сентября, и пока еще можно в УИКи до 14:00 мск 19 сентября.

«Мы все понимаем, что есть коронавирусные ограничения, видим эпидемиологическую обстановку. Никакой аномалии, инсинуаций и нарушения закона в этом мы не видим. Общего количества надомников у нас нет, это динамичная ситуация», — заметил Кузьмин.

Он добавил, что надомное голосование проводят два члена комиссии и наблюдатели, в том числе с правом голоса. В таком виде никаких нарушений закона быть не может.

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