Москва, 17 сентября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Российские школы, которые задействованы на выборах депутатов Государственной думы и на региональных выборах работают в штатном режиме. Об этом 17 сентября заявил первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев, сообщается на сайте РАПСИ.

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Бугаев уточнил, что там, где есть возможность развести потоки учащихся и избирателей, школы работают в штатном режиме. «Другие школы также работают: проводятся разные выездные мероприятия», — добавил он.

По данным Центризбиркома, в российских школах открыты более 49 тысяч избирательных участков. Многие члены избирательных комиссий — это работники образования. После выборов школы полностью отмоют и продезинфицируют.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 17 по 19 сентября 2021 пройдут выборы депутатов Госдумы, а также ряд региональных выборов.

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