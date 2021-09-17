Стокгольм, , 14:26 — REGNUM Руководство партии «Умеренных» в настоящее время находится под сильным давлением после того, как депутата риксдага Швеции Халифа Бали обвинили в совращении несовершеннолетних. Об этом 17 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Риксдаг (сс) Self-taken

В настоящее время в отношении депутата ведется предварительное расследование прокуратуры. Как оказалось, потерпевших было несколько, и все они написали на Бали заявления в полицию.

Согласно информации SVT Nyheter, с тех пор, как стало известно, что Бали находится под следствием по поводу сексуально неприемлемого поведения, внутри «Умеренных произошли внутренние столкновения. В партии существуют разногласия по поводу того, как поступать с Бали — между теми, кто хочет, чтобы руководство партии оказывало на него давление, и теми, кто его защищает, поддерживает его версию случившегося и хочет, чтобы он оставался в политике.

«Тут не подросток совершил какую-то шалость, а речь идет об уже взрослом мужчине, который, помимо прочего, является депутатом парламента», — заявил SVT один из депутатов риксдага от «Умеренных» на условиях анонимности.