Ставрополь, 17 сентября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. В Ставропольском крае в дни выборов организована работа «антифейковых отрядов». Они созданы активистами регионального отделения «Молодая Гвардия Единой России». Задачей этих групп является проверка сообщений о нарушениях в ходе выборов.

Rama Выборы

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

«Участники будут выявлять информационные вбросы о возможных нарушениях на избирательных участках Ставропольского края. <…> В группы по 25 человек вошли аналитики, операторы, фотографы, водители и наблюдатели. Последние следят за легитимностью во время выборов и подсчёте голосов», — пишет портал «Победа26».

Собранную информацию члены «антифейковых отрядов» будут передавать в ситуационный выборный штаб. Стоит отметить, что к 14:00 17 сентября каких-либо сообщений о нарушении на выборах в Ставропольском крае не сообщалось.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о создании таких «антифейковых отрядов» сообщили в Чечне.

Читайте также: В Чечне создают антифейковые отряды