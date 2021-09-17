Москва, 17 сентября, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Избиратели в России с первого дня показывают большой интерес к выборам. Об этом 17 сентября на брифинге о ходе голосования на выборах в Госдуму РФ заявил заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов.

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По его словам, этот интерес обоснован высокой конкурентностью процедуры и удобством трехдневного голосования.

«В отдельных субъектах Дальнего Востока явка вышла за 20% и более процентов. Это вполне объяснимо, потому что каждый из нас поступил бы аналогично, освободив субботу и воскресенье для личного времени», — отметил Перминов.

Замсекретаря добавил, что наблюдатели от партии внимательно следят за соблюдением соглашения за безопасные выборы и противоэпидемиологических норм и правил.

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«На сегодняшнюю минуту не поступало никаких сообщений, которые бы заслуживали бы внимания», — заключил Перминов.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Госдуму в России пройдут с 17 по 19 сентября. Проголосовать можно на избирательном участке или дистанционно. Одновременно с выборами в нижнюю палату в Единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.