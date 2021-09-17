Курск, 17 сентября, 2021, 14:22 — ИА Регнум. В Курске суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего сотрудника органов внутренних дел, который после ДТП в нетрезвом виде избил автоинспектора. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда города Курска.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Полицейский в нетрезвом состоянии попал в аварию 20 ноября 2020 года. После этого он несколько раз ударил кулаком прибывшего на место ДТП инспектора ДПС, сопровождая удары оскорблениями.

Суд признал его виновным в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Бывшего сотрудника МВД приговорили к 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении и лишили права в течение двух лет занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Пока приговор не вступил в законную силу, он будет находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.