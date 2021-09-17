Уфа, 17 сентября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. 220 автобусов большого и среднего класса в ближайшее время выйдут на маршруты в Уфе. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба главы республики.

Donland.ru Автобусы

Сообщается, что эти автотранспортные средства были приобретены в лизинг. Они оборудованы навигационной спутниковой системой ГЛОНАСС, электронной системой информирования пассажиров. Кроме этого, в них оборудованы автоматизированная система мониторинга пассажиропотока, USB-разъёмы для зарядки гаджетов и восьмикамерная система видеонаблюдения.

«Передали очередную партию пассажирских автобусов для нашего «Башавтотранса». Мы очень упорные и неутомимые. Все эти автобусы мы поставим на уфимские линии и докупим ещё. Я приношу извинения нашим жителям за те неудобства, которые были в эти годы. Мы ломали, по сути, преступную систему организации автобусного маршрутного движения. Было непросто, но я подчёркиваю, что всё будет хорошо», — приводит пресс-служба слова главы региона Радия Хабирова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в прошлом году руководство Башкирии приобрело 245 автобусов, которые были переданы государственному перевозчику ГУП «Башавтотранс» для перевозки пассажиров на межмуниципальных, городских и пригородных маршрутах.