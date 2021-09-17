Стокгольм, , 17:34 — REGNUM Прокуратура Швеции начала предварительное расследование в отношение члена риксдага Ханифа Бали после подачи заявления в полицию от несовершеннолетней девушки. Об этом 17 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

Бали обвиняется в совращении несовершеннолетних. Он якобы принуждал девушку прислать свои обнаженные фотографии.

Отмечается, что прокуратура приняла решение начать юридическую процедуру после того, как в полицию поступило сразу несколько заявлений от разных предполагаемых потерпевших. Предварительное следствие ведется по факту по подозрения Бали в эксплуатации детей для сексуального позирования.

Сам депутат все обвинения отрицает и намерен доказать свою невиновность в ходе разбирательства.

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