Стокгольм, 17 сентября 2021, 17:34 — REGNUM Прокуратура Швеции начала предварительное расследование в отношение члена риксдага Ханифа Бали после подачи заявления в полицию от несовершеннолетней девушки. Об этом 17 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter.
Бали обвиняется в совращении несовершеннолетних. Он якобы принуждал девушку прислать свои обнаженные фотографии.
Отмечается, что прокуратура приняла решение начать юридическую процедуру после того, как в полицию поступило сразу несколько заявлений от разных предполагаемых потерпевших. Предварительное следствие ведется по факту по подозрения Бали в эксплуатации детей для сексуального позирования.
Сам депутат все обвинения отрицает и намерен доказать свою невиновность в ходе разбирательства.
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