Симферополь, 17 сентября 2021, 14:20 — REGNUM Рамочное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве планируется подписать между Республикой Никарагуа и Республикой Крым. О проекте документа говорилось 17 сентября в ходе встречи главы Крыма Сергея Аксёнова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Никарагуа в РФ Альбой Асусеной Торрес Мехия.
Альба Асусена Торрес Мехия передала приветствие и наилучшие пожелания крымчанам от президента Никарагуа и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество между Никарагуа и Крымом.
О проекте рамочного соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Республикой Никарагуа и Республикой Крым сообщил на встрече Почетный консул Республики Никарагуа в Республике Крым Олег Белавенцев.
«Рамочное соглашение, которое подготовлено общими усилиями, заложит основу развития двусторонних отношений», — сказал Белавенцев.
Также отмечалось на встрече, в Крыму подготовлена программа празднования 200-летия независимости Республики Никарагуа.