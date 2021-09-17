Симферополь, , 14:20 — REGNUM Рамочное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве планируется подписать между Республикой Никарагуа и Республикой Крым. О проекте документа говорилось 17 сентября в ходе встречи главы Крыма Сергея Аксёнова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Никарагуа в РФ Альбой Асусеной Торрес Мехия.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«Благодарю вас за то, что нашли время в своем графике для посещения Республики Крым. Разрешите поздравить вас с 200-летием независимости Республики Никарагуа, которое празднуется в эти дни. Руководством вашей страны было принято важное решение об открытии консульства в российском Крыму. Это первое иностранное консульство в нашей республике», — сказал глава Крыма.

Альба Асусена Торрес Мехия передала приветствие и наилучшие пожелания крымчанам от президента Никарагуа и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество между Никарагуа и Крымом.

О проекте рамочного соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Республикой Никарагуа и Республикой Крым сообщил на встрече Почетный консул Республики Никарагуа в Республике Крым Олег Белавенцев.

«Рамочное соглашение, которое подготовлено общими усилиями, заложит основу развития двусторонних отношений», — сказал Белавенцев.

Также отмечалось на встрече, в Крыму подготовлена программа празднования 200-летия независимости Республики Никарагуа.